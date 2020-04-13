Москва, 13 апреля. Использование медицинских масок при игнорировании других мер по профилактике коронавируса повышает риск инфицирования, сообщает представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

Она отмечает, что маски важны, однако неправильное использование или игнорирование остальных превентивных мер могут значительно повысить риск заражения коронавирусом.

«Если носить только маску, а все другое бросить — не соблюдать дистанцию, не мыть руки, — вы точно заболеете», — предупреждает Вуйнович.

Эксперт подчеркивает, что медицинские маски необходимо выбрасывать после двух часов использования, иначе появляется риск стать источником инфекции. Также представитель ВОЗ говорит, что здоровым людям маска нужна не во всех случаях.

«Если здоровый человек не находится в одном помещении с больным, то маска ему не нужна. Если он находится в толпе, тогда да. Однако физическая дистанция лучше защищает от заражения, чем маска», — говорит Мелита Вуйнович.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что маски рекомендуется носить всем жителям России. Она также призвала граждан оставаться дома, поскольку это позволит разрывать пути передачи инфекции. По ее словам, самоизоляция не позволит вирусу поразить большое количество населения.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».