Москва, 13 апреля. Жителям Москвы рассказали, какое наказание может им грозить за перемещение по городу без цифровых пропусков, сообщает «Коммерсантъ».

По словам юриста Павла Астахова, новая статья 3.18.1 московского КоАП («Нарушение требований нормативных правовых актов, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории Москвы») грозит жителям столицы, передвигающимся на автомобилях без пропуска, штрафом в размере 5 тыс. рублей и дальнейшей эвакуацией транспорта на спецстоянку.

Сообщается, что московские таксисты будут обязаны проверять наличие цифровых пропусков у клиентов. Также они потребуются для перемещения на велосипеде и электросамокате. Цифровые пропуска будут обязаны оформить все жители Москвы старше 14 лет.

Отмечается, что некоторым гражданам не придется оформлять цифровые пропуска. Это касается судей, юристов, журналистов, военнослужащих и госслужащих.

Напомним, что с 10 апреля мэр Москвы Сергей Собянин объявил о вводе пропускного режима в связи с пандемией коронавируса. Оформление цифровых пропусков доступно с 13 апреля. С 15 апреля их наличие для поездок будет обязательным.

Недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.