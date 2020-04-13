В России могут ужесточить наказание за оскорбления в Интернете

Москва, 13 апреля. Общественная палата (ОП) РФ направила в Госдуму и Совет Федерации предложение ужесточить наказание за травлю и оскорбление в Интернете.

«Сейчас снова становится актуальным введение серьезной ответственности - вплоть до уголовной - за травлю в сети, за оскорбления. Необходимы соответствующие поправки в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях», — цитирует автора инициативы, председателя комиссии ОП по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александра Малькевича газета «Известия».

ОП предлагает внести изменения в статью 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». За подобные угрозы в Интернете предлагают наказывать принудительными работами или лишением свободы на срок до семи лет с ограничением права заниматься определенной деятельностью или занимать определенные должности до пяти лет.

Авторы инициативы также предлагают ввести наказание за клевету в Интернете в виде обязательных работ на срок до 500 часов, либо штрафа в размере до шести миллионов рублей или дохода за период до трех лет.

Кроме того в ОП предлагают внести поправки в КоАП, которые предусматривают штрафы для граждан и юридических лиц за регистрацию в социальных сетях без предоставления личных данных. По данным газеты, инициатива предусматривает штрафы в размере от 100 до 200 тыс. рублей для физлиц и от одного до двух миллионов рублей для юридических лиц. За повторное нарушение предусмотрено более крупное денежное взыскание.

В Госдуме выразили готовность рассмотреть инициативу ОП, назвав тему «живой» и актуальной. Зампредседателя думского комитета по информполитике, информационным технологиям и связи Максим Кудрявцев напомнил об опыте других стран и отметил, что стоит подключить экспертное сообщество, «все изучить» и «посмотреть на критику».

В Совфеде газете сообщили, что за совершение идентичных действий в реальной и виртуальной жизни ответственность должна быть одной и той же.