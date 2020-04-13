Лондон, 13 апреля. Британский пастор, зараженный коронавирусом заявил о превосходстве бога над инфекцией и умер, сообщает The Mirror.

Пастор Джеральд Гленн скончался спустя несколько дней после того, как у него обнаружили коронавирус. Незадолго до смерти он выступил в евангелистской церкви «Новое избавление». В своей речи он подчеркнул, что «бог больше этого страшного вируса».

Священнослужитель страдал дивертикулом (нарушение стенки кишечника). Его состояние резко ухудшилось 5 апреля, он был подключен к аппарату ИВЛ. 11 апреля он ушел из жизни.

Недавно сообщалось, что 32-летняя британка умерла на похоронах матери, скончавшейся от коронавируса. Как сообщают местные СМИ, во время церемонии женщина потеряла сознание и умерла. Отмечается, что причиной внезапной смерти стал не коронавирус, а сердечный приступ.

Согласно последним данным, в Великобритании зафиксировано более 85 тыс. случаев заражения коронавирусом. Жертвами стали более 10 тыс. человек, выздоровели 626 пациента.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».