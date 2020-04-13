Дана Борисова оправдалась за фотографию с бутылкой водки

Москва, 13 апреля. Телеведущую Дану Борисову заподозрили в пристрастии к алкогольным напиткам. Однако звезда заявляет, что завязала с «синькой».

По словам Даны Борисовой, она вылечилась после наркозависимости и уже три года ведет здоровый образ жизни. Однако подписчики 43-летней знаменитости усомнились в ее словах после того, как она опубликовала фото посиделок с друзьями, на которой отчетлива видна бутылка водки.

Телеведущая в ответ на опасения о ее здоровье сообщила, что это была просто шутка. На самом деле она не переносит алкоголь.

«Я «синьку» ненавижу больше жизни. Хоть наркозом накачай — не выпью. Мы с Пашей пошутили. Просто пофоткались в кафе. Я не пью», — говорит знаменитость.

Несколько лет назад из-за зависимости телеведущая чуть не потеряла свою дочь Полину. От Борисовой отвернулись некоторые родственники и близкие люди. После этого она звезда согласилась на реабилитацию, которую успешно прошла. Дане Борисовой приходится регулярно сдавать тесты, чтобы доказать общественности, что ее увлечения наркотиками остались позади.

Несмотря на отказ от вредных привычек, в ее семье до сих пор случаются конфликты. Недавно ее дочь-подросток обратилась в полицию, чтобы донести на родительницу. Позже Дана Борисова пожаловалась, что родная дочь Полина объявила ей бойкот, оставшись в другой квартире на время самоизоляции.

Недавно бывшая балерина Анастасия Волочкова эмоционально прокомментировала обвинения телеведущей Даны Борисовой в пьянстве. Танцовщица объяснила нападки в свой адрес банальной завистью, а также назвала Борисову «плебеем» и «мелкой сошкой».