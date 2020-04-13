В Польше объяснили невозможность поставок американского газа на Украину

Варшава, 13 апреля. Украина не сможет получать сжиженный природный газ (СПГ) из США согласно подписанному в марте соглашению еще на протяжении пяти лет. Об этом в своем докладе заявили эксперты консалтинговой компании ESPERIS.

По мнению польских специалистов, в Украину обходными путями через страны Евросоюза продолжает поступать добываемое в России топливо, несмотря на то, что Киев официально прекратил импорт российского газа еще осенью 2015 года.

Создать суверенный источник топлива для украинской стороны возможно лишь наладив поставки американского СПГ через территорию Польши. Но у Варшавы просто не хватит регазификационных и транспортных мощностей для постройки газового хаба, объяснили авторы доклада.

Эксперты также раскритиковали варианты с румынскими терминалами для сжиженного газа. Препятствием может оказаться Турция, которая откажет в пропуске через Босфорский пролив танкеров с сырьем.

Хорватский вариант будет невыгоден из-за транспортных расходов и транзитных сборов. Остается регазификационный терминал Свиноуйсьце в Польше, но его мощностей для Украины будет недостаточно.

Специалисты считают, что Киев сможет получать американский газ только через Польшу, которая планирует запустить в Гданьске плавучий регазификационный терминал. Но в этом случае поставки могут начаться только при условии готовности польской стороны инвестировать в это строительство огромные средства и не раньше 2025 года.

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