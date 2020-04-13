Восьмиэтажный жилой дом загорелся в Москве, эвакуировано более ста человек

Москва, 13 апреля. Не менее 120 человек эвакуированы из охваченного огнем восьмиэтажного дома на юго-западе Москвы, сообщают экстренные службы.

Известно, что пожар начался на 8-м этаже жилого здания на Ленинском проспекте, 62/1. Пожару присвоен повышенный ранг сложности.

«К настоящему моменту эвакуированы не менее 120 человек. Среди тех, кого вывели из здания, один человек, который находится на карантине в связи с коронавирусом», — сообщают спасатели.

Отмечается, что площадь пожара составляет 2 тыс. кв. м. Из огня спасли четверых человек.

В МЧС также сообщили, что эвакуированных жильцов дома временно разместят в гостинице «Корстон».

Ранее в центре Москвы произошел взрыв в бизнес-центре. На опубликованных кадрах видно, что из-за взрыва не осталось ни одного целого окна на 8-м этаже здания. Также в результате происшествия были повреждены стоящие рядом автомобили.