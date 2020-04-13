Белый дом сообщил подробности телефонных переговоров Трампа и Путина

Вашингтон, 13 апреля. Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным приветствовал решение о сокращении добычи нефти, которое стабилизирует мировые энергетические и финансовые рынки. Подробности телефонных переговоров в воскресенье вечером сообщила пресс-служба Белого дома.

«Президент США Дональд Трамп поблагодарил президента России Владимира Путина за работу с Саудовской Аравией и другими производителями нефти, что успокоило мировые энергетические рынки», — говорится в сообщении пресс-службы.

В Белом доме подчеркнули, что Трамп «приветствовал решение России вернуться к уровням добычи в соответствии со стабильностью на мировых финансовых и энергетических рынках».

К обрушению нефтяного рынка в ночь на 9 марта привело безрезультатное окончание прошедших в начале марта встреч в формате ОПЕК+. Вскоре после этого Саудовская Аравия увеличила добычу и объявила скидки на нефть. Ситуацию усугубил спровоцированный эпидемией коронавируса мировой экономический кризис.

Однако в ночь на 10 апреля страны ОПЕК+ договорились о сокращении объемов добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки. Договоренности начнут действовать с 1 мая текущего года. США, Норвегия и Канада формально не являются участниками сделки, но также сократят добычу нефти на 5 млн баррелей в сутки.

Глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что сделка по сокращению добычи позволит удержать цены на нефть от шокового падения и коллапса для отрасли, сообщает «Газета.ру». Новак подчеркивает, что новая сделка долгосрочная — на 2 года. Ранее стороны договаривались на 6 или 9 месяцев.