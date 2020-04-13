Итальянский психолог рассказала о пользе интернет-мемов во время пандемии

Рим, 13 апреля. Итальянский психолог Сара Реджинелла рассказала о пользе интернет-мемов, которые помогают выбраться из невыносимой для многих монотонности самоизоляции.

«В интернете сейчас ходят много мемов, шуток и комиксов по поводу изоляции, все это очень помогает, потому что юмор – прекрасный механизм защиты с психологической точки реакции​​​. Я знаю, что и в России происходит что-то похожее. Нам это нужно, чтобы иметь силы», — цитирует эксперта РИА Новости.

По словам Реджинеллы, работа психологов становится крайне важной во время пандемии. Специалисты должны помочь людям справиться с последствиями изоляции и нарушения повседневной рутины. Среди возможных проблем она отметила домашнее насилие, посттравматическое расстройство и депрессию.

Реджинелла подчеркнула, что во всех этих случаях необходимо не откладывая обращаться к психологу, пусть и на дистанционной основе. Справиться с такими вещами самостоятельно тяжело, отметила практикующий психотерапевт.

Эксперт напомнила, что шутки всегда помогают. Пусть проблемы остаются, но с юмором трудности можно разделять с другими. Он дает понять, что жертвы, которые мы приносим ради всеобщего блага, имеют смысл.

Ранее психологи заявили, что для сохранения здорового психологического состояния в период самоизоляции из-за пандемии COVID-19 следует должным образом трудиться и отдыхать, следить за качеством сна и питания. Обильное употребление алкоголя и постоянное безделье может привести к нарушению психоэмоционального баланса, сообщила «Газета.ру». Эксперты также советуют перестать воспринимать самоизоляцию как несвободу, а принять происходящее как шанс для чего-то нового.