Сбербанк предупредил о новых схемах связанного с коронавирусом мошенничества

Москва, 13 апреля. Сбербанк зафиксировал несколько новых мошеннических схем с коронавирусом, при помощи которых злоумышленники похищают личные данные и деньги россиян, сообщил заместитель председателя правления банка Станислав Кузнецов.

«Мы зафиксировали несколько таких схем. Например, «компенсации за ущерб от вируса» — злоумышленники предлагают получить социальные выплаты и материальную помощь, тем самым собирая информацию о картах и персональные данные», — говорит Кузнецов.

Также он отмечает и то, что мошенники подстраиваются под дистанционную работу большинства россиян. С момента начала пандемии коронавируса было зарегистрировано 1,7 тыс. новых доменов, содержащих название сервиса для видеосвязи Zoom, при чем четверть из них была зарегистрирована за последнюю неделю.

По словам представителя банка, мошенники также звонят клиентам и говорят, что те якобы контактировали с инфицированным коронавирусом и к ним явятся специалисты для проведения проверки.

«Стоит такая процедура 5 тыс. рублей. Естественно, после получения денег мошенники исчезают», — говорит Станислав Кузнецов.

Он отмечает, что недавно полиция задержала группировку из 7 человек, которая использовала похожие схемы для обмана жителей РФ.

Ранее правоохранительные органы задержали в Москве мошенников, пытавшихся продать 350 фальшивых тестов на коронавирус. Тесты изъяты и направлены на исследование, а в отношении задержанных открыто уголовное дело о покушении на мошенничество.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.