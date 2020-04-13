Москва, 13 апреля. Имбирь полезный продукт для повышения иммунитета и профилактики коронавируса, однако не единственный в своем роде. Доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ Диетологии и Диетотерапии Михаил Гинзбург рассказал, какие есть альтернативы резко подорожавшему продукту.

Диетолог отмечает, что для профилактики заболевания нужны фитонциды — летучие биологически активные вещества. По его словам, с ними связан горький, острый, пряный вкус. Эти вещества обладают свойством разрушать вирусы.

«Кроме имбиря, фитонцидами очень богаты лук, чеснок, редис, редька, капуста», — говорит специалист.

Гинзбург говорит, что еще одним полезным свойством имбиря является уменьшение воспаления. Медик отмечает, что противовоспалительный эффект позволяет снизить избыточный ответ организма на проникновение вируса.

«Им обладает куркума. Ее в этом плане даже называют первым противовоспалительным продуктом. Такой эффект есть и в ягодах — смородина, черника, клюква, малина», — рассказал Михаил Гинзбург.

Также имбирь содержит антиоксиданты. По словам специалиста, куркума содержит в себе еще больше антиоксидантов, чем имбирь. Также ими богаты помидоры и болгарский перец.

Ранее иммунолог Владимир Болибок советовал употреблять в пищу мед, травы и перец в качестве профилактики от вирусов. Он подчеркнул, что из имбиря можно приготовить сбитень, который также будет полезен.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».