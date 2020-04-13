Минэнерго США ожидает скорого восстановления нефтяной отрасли

Вашингтон, 13 апреля. Энергетическую отрасль США в скором времени ожидает восстановление после пандемии и ценовых войн. Об этом говорится в заявлении министра энергетики Соединенных Штатов Дэна Бруйетта.

«Сегодня [12 апреля] благодаря президенту США Дональду Трампу Россия и Саудовская Аравия завершили работу над исторической сделкой, прекратили ценовую войну, которая вызвала беспрецедентную неопределенность на мировых нефтяных рынках», — говорится в заявлении.

Бруйетт выразил благодарность президенту США и пришедшим к консенсусу сторонам, отметив, что это «принесет выгоду для всех тех в мире, кто ощущает влияние нестабильности на рынках».

Министр напомнил, что ценовые войны и падение спроса из-за коронавируса серьезно навредили промышленности. В то же время Бруйетт выразил уверенность, что «скоро все восстановится и даже сильнее укрепится».

Прошедшие в начале марта встречи в формате ОПЕК+ закончились безрезультатно и привели к обрушению нефтяного рынка в ночь на 9 марта. Вскоре после этого Саудовская Аравия увеличила добычу и объявила скидки на нефть. Ситуацию усугубил спровоцированный эпидемией коронавируса мировой экономический кризис.

В ночь на 10 апреля страны ОПЕК+ договорились о сокращении объемов добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки, сообщает RT. Договоренности начнут действовать с 1 мая текущего года. США, Норвегия и Канада формально не являются участниками сделки, но также сократят добычу нефти на 5 млн баррелей в сутки.