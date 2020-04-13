Минздрав оценил объемы запасов донорской крови в России

Москва, 13 апреля. Медицинские организации РФ имеют достаточные запасы донорской крови и ее компонентов для покрытия текущих потребностей, сообщает пресс-служба Минздрава.

«По информации главного внештатного трансфузиолога Минздрава Татьяны Гапоновой, согласно данным федерального мониторинга, все заявки медицинских организаций, которые поступают на станции переливания крови, исполняются в полном объеме», — подчеркивается в сообщении.

В министерстве напоминают, что в стране действует акция «Оставайся донором», основная цель которой — призывать постоянных доноров продолжать сдавать кровь.

«Вместе с тем массовые акции по привлечению новых доноров в настоящих условиях нежелательны, поскольку несут в себе потенциальные риски распространения инфекции», — приводятся слова Татьяны Гапоновой.

В сообщении подчеркивается, что Минздрав ведет ежедневный мониторинг наличия компонентов крови в медорганизациях и потребности в них во всех регионах России. Министерство благодарит доноров, продолжающих помогать в непростые времена.

Ранее вице-мэр Москвы Анастасия Ракова сообщала, что 7 инфицированных коронавирусом пациентов столичных поликлиник получили переливание плазмы крови от излечившихся доноров. По ее словам, подобная практика успешно применяется использование плазмы крови уже успешно применяется в Китае, Германии и США.