Москва, 13 апреля. Кошки наиболее восприимчивы к коронавирусу, поэтому могут стать животной моделью для проверки лекарств и вакцин, сообщают «Известия».

То, что кошки чувствительны к коронавирусу и потенциально могут стать модельным объектом для доклинических испытаний, подтверждает член корреспондент РАН Сергей Нетесов. Ученый предлагает исследовать питомцев как возможное передаточное звено патогена. Исследователи сходятся во мнении, что кошки восприимчивы к патогену из-за особенностей выработки антител.

«У кошек, по всей видимости, на поверхности клеток есть рецепторы — белки, отвечающие за проникновение вируса. Эти белки наиболее близки по строению человеческим. Поэтому вирус может проникать в клетки кошек и там размножаться. Организм отвечает на это выработкой антител», — объясняет глава научно-образовательного отдела лаборатории VetUnion в Москве Сергей Коняев.

Доцент кафедры биофизики МФТИ Олег Батищев подчеркивает, что коронавирусу удалось преодолеть межвидовой барьер. Однако исследования показывают, что зафиксированных случаев передачи инфекции от кошки человеку не было выявлено.

Ранее гендиректор государственного научного Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов сообщал, что первый этап клинических исследований вакцины от коронавируса проведут на 60 добровольцах.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».