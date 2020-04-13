Эксперты назвали регионы России с наибольшим количеством новых рабочих мест

Москва, 13 апреля. Эксперты назвали регионы с наибольшим количеством новых рабочих мест и субъекты РФ, количество работников в которых сократилось сильнее всего.

За 2017-2019 годы количество рабочих мест сократилось в 60 и увеличилось в 25 субъектах РФ. Регионы с положительной динамикой компенсировали около половины сокращения в остальной части России.

Эксперты отмечают, что общая негативная динамика связана с демографическими тенденциями. На пенсию отправляются люди многочисленного поколения 50-х и 60-х годов, в то время как на рынок выходят представители гораздо более малочисленного поколения.

Лидером по созданию рабочих мест оказался московский регион. За 2017-2019 годы в Московской области было создано 200 тысяч рабочих мест, в столице — 89 тысяч. В первую десятку также вошли Краснодарский край, Челябинская область, Петербург, Севастополь, Республика Крым, Ингушетия, Воронежская область и Чечня. В общей сложности вошедшие в топ-10 регионы создали за последние три года 617 тысяч рабочих мест. По 20 тысяч новых рабочих мест создано за последние три года в расположившихся на 11-13 местах Красноярском крае, Тюменской и Калининградской областях.

Наибольшее снижение количества работающих граждан за три года произошло в Республике Башкортостан (-85 тысяч рабочих мест) Оренбургской области (-77 тысяч рабочих мест) и Пермском крае (сокращено чуть менее 77 тысяч рабочих мест).

Однако из-за пандемии коронавируса в России могут потерять работу порядка еще 1,5 миллионов человек.

«Скорее всего, больше всего пострадают работники из малого и среднего бизнеса, а также сектор потребительских услуг. Таким образом, возможно, пандемия коронавируса в большей степени затронет в части рынка труда наиболее развитые регионы, где много малых и средних предприятий предоставляют разнообразные услуги населению», — говорится в подготовленном специалистами РИА Новости исследовании.

В среднесрочной перспективе по уровню безработицы Россия может вернуться к показателям 2011-2012 годов, считают в издании.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что, по словам президента России Владимира Путина, потерявшим работу с 1 марта россиянам пособие по безработице будет назначено в размере МРОТ (12 тыс. 130 рублей).