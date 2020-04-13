Нью-Дели, 13 апреля. Правоохранители из индийского штата Уттаракханд применили необычный метод наказания для туристов, задержанных за нарушение режима самоизоляции, сообщает Hindustan Times.

Полиция обнаружила группу из 10 туристов из Израиля, Австралии, Мексики и нескольких европейских стран, которые бродили у побережья реки Ганг. Так как иностранцы не сумели привести законных доводов в свою пользу, то их наказали, заставив каждого 500 раз написать фразу: «Я не соблюдал правила карантина, прошу прощения!».

«Мы получили сообщения о туристах, не соблюдающих режим и приезжающих на пляж, чтобы расслабиться. На вопрос полицейских о причине нарушения самоизоляции, иностранцы не смогли ответить ничего вразумительного», — комментирует ситуацию начальник местной полиции Винод Кумар.

По словам полицейского, туристы сперва отказывались писать фразу 500 раз, но узнав, что им грозит внесение в черный список и запрет на въезд в Индию, то они согласились.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров в шутку рассказал, какое наказание будет грозить жителям республики за нарушение карантина. Он предложил отправлять нарушителей карантина на сельскохозяйственные работы.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».