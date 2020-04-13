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В Раде заявили, что покорением космоса СССР обязан репрессированным украинцам

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В Раде заявили, что покорением космоса СССР обязан репрессированным украинцам

Киев, 13 апреля. Депутат Верховной рады, бывший глава Института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что покорением космоса СССР обязан двум репрессированным украинцам — Сергею Королеву и Валентину Глушко. Большой пост на эту тему украинский парламентарий опубликовал в соцсети Facebook.

Вятрович заявил, что советская пропаганда изображала достижения в науке и технике как результат свободы мысли и творчества при коммунистическом строе. Но, по мнению парламентария, их львиная доля «создана зэками с высшим образованием и научными степенями».

Депутат напомнил о пребывании Королева на Колыме и в трудовых колониях, где «искалеченный допросами» физик участвовал в разработке реактивного самолета РД-1, самолета Ту-2 и ракетных двигателей. Руководителем выдающегося ученого стал Валентин Глушко, который также отбывал восемь лет заключения.

В Раде заявили, что покорением космоса СССР обязан репрессированным украинцам

«В августе 1944 г. Королева освободили досрочно. В целом он отбыл 6 лет принудительного труда в лагере и закрытых конструкторских бюро… Достижения СССР в покорении космоса обеспечили репрессированные выходцы из научно-технических тюрем НКВД», — написал Вятрович.

По его словам, «искалеченные допросами и каторжным трудом украинцы Королев и Глушко» войдут в историю как люди, запустившие на орбиту Земли первый искусственный спутник и первого космонавта.

Вятрович не упомянул, что в запущенной через 11 лет после освобождения Королева советской космической программе участвовали множество ученых, десятки предприятий, институтов, конструкторских бюро и тысячи рядовых инженеров.

Ранее в МИД России осудили сообщение Госдепартамента США о Международном дне полета человека в космос, в котором не было упоминания Юрия Гагарина, сообщила «Газета.ру». В ведомстве отметили, что отсутствие упоминания является дезинформацией и «подлым приемом эпохи пост-правды».

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Источник: Facebook @volodymyr.viatrovych
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