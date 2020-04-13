Экс-боевик АТО призвал украинцев покидать дома, чтобы обезопасить себя от «русских танков»

Киев, 13 апреля. Украинским патриотам необходимо выходить на улицы, несмотря на карантин, так как президент Владимир Зеленский сдаст все интересы Киева в Донбассе, заявил бывший боевик так называемой «АТО» Владислав Якушев.

Националист жалуется, что украинские СМИ умалчивают критическую для ВСУ ситуацию в Донбассе. По его словам, все внимание уделено пандемии коронавируса, а войну отодвинули на задний план. Он связывает это с проведением местных выборов на Украине.

«Я боюсь, что это подготовка к местным выборам на Украине, которые у себя также проведут ЛНР и ДНР одновременно с нашими, и даже если Киев эти выборы не признает, то они скажут: «У нас особый статус был? Был. Мы обещали, что у нас будут выборы? Мы выборы провели», — говорит бывший «атошник».

Он боится того, что на фоне децентрализации, которая, по его мнению, скорее «федерализация», новоизбранные депутаты от Донбасса напрямую обратятся к России с просьбой ввести войска.

«Я боюсь, что наша власть к этому ведет, и это ее задумка. Почему на должностях появляются чиновники времен Януковича, почему прекрасно себя чувствует «Оппозиционный блок», почему против ветеранов открывают уголовные дела и продолжаются обыски?» — спрашивает львовский активист.

По его словам, если произойдет «сдача интересов Украины», то националистам ничего останется, кроме как выйти на улицы невзирая на карантин и распространение коронавируса.

«Оставаться дома — не вариант, потому что мы можем потом сидеть у себя дома и смотреть в окна, как у нас по улицам едут русские танки», — резюмировал Якушев.

Недавно экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что Украина может столкнуться с ростом сепаратизма из-за пандемии коронавируса. По его мнению, дышащая на ладан экономика Украины получила сильный удар из-за пандемии коронавируса, что в конечном счете может поставить под угрозу территориальную целостность страны. Он прогнозирует, что в случае дефолта жителей Украины ждет всплеск нищеты и рост криминала.