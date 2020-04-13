В ДНР назвали Зеленского «лжемиротворцем»

Донецк, 13 апреля. Цинизм украинских политиков, заявляющих о намерениях принести мир в Донбасс, особенно проявляется на фоне резкого усиления обстрелов мирных жителей армией Киева, заявили в Управлении Народной милиции ДНР.

«Заявляя о стремлении к миру, Украина не прекращает агрессию против мирных жителей республики. Приходится констатировать, что лидеры западных стран и влиятельных международных организаций стараются не замечать преступных действий Киева», — сказано в сообщении УНМ.

В сообщении подчеркивается, что чувство безнаказанности развязывает руки украинским боевикам. В ведомстве отмечают, что президент Украины Владимир Зеленский является «лжемиротворцем». Вместо выполнения Минских соглашений, он поощряет военных обстреливать мирных жителей.

«Буквально накануне украинский главнокомандующий наградил минометные расчеты и расчеты противотанковых ракетных комплексов из состава соединений в зоне ООС за «выдающиеся достижения» в борьбе с жителями Донбасса», — сообщили в УРМ.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что республика никогда не вернется в состав Украины. Он подчеркнул, что несмотря на сложные геополитические обстоятельства ДНР продолжает успешную интеграцию с Россией.