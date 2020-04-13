Японские медики выяснили, какой препарат блокирует коронавирус

Токио, 13 апреля. Японские медики предварительно установили, что размножение коронавируса SARS-CoV-2 блокирует нелфинавир. Результаты исследования опубликованы на ресурсе препринтов bioRxiv.

Препарат нелфинавир применяется против вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). При лечении лекарство используют вместе с другими антиретровирусным препаратами.

Японские ученые изучили влияние на частицы возбудителя COVID-19 девяти подобных препаратов и выяснили, что между применением нелфинавира и снижением репликационной активности нового коронавируса существует связь.

Медики подчеркнули, что пока не изобретено проверенное средство против коронавирусной инфекции, необходимо тестировать эффективные противовирусные препараты.

О вспышке COVID-19 в административном центре китайской провинции Хубэй городе Ухань власти Китая уведомили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) в последний день 2019 года.

Инфекция быстро распространилась по всему миру и уже унесла жизни более 113 тысяч человек. Эпицентр пандемии переместился в Соединенные Штаты, где ежедневно умирают сотни людей. По числу жертв от COVID-19 США вышли на первое место, опередив Италию и Китай. В России зафиксировано 15 770 случаев заболевания, 130 человек умерли.

Ранее вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что до 9 Мая ситуация вокруг COVID-19 может не стабилизироваться полностью, сообщает «Газета.ру». По ее словам, режим самоизоляции принесет свои плоды 14–16 апреля. Еще примерно через две недели станет очевидным эффект от мер по разобщению населения. Голикова полагает, что решение о дальнейшей судьбе ограничительных мер следует принимать после 30 апреля.