Бузова приняла ванну с лапшой быстрого приготовления

Москва, 13 апреля. Певица и телеведущая Ольга Бузова выполнила безумное задание в рамках челленджа с блогером Гусейном Гасановым. Звезда приняла ванну в лапше быстрого приготовления.

Бузова и Гасанов выполнили по 5 безумных заданий друг друга и закончили с равным счетом. За прошедшие выходные певица успела прибраться лестничную площадку в вызывающем костюме, сжечь три самых дорогих платья, лишиться волос, разбить плазму бейсбольной битой и под конец приняла ванну с лапшой быстрого приготовления.

Телеведущая творчески подошла к выполнению задания. Она позировала на камеру в купальнике, превратив не самое приятное занятие в эротическую фотосессию. Однако между кадрами она выражала отвращение. По ее словам, лапша была неприятна как на ощупь, так и по вкусовым качествам — ее не посолили.

В шутку выразил недовольство и бойфренд Бузовой, блогер Давид Манукян.

«И что мы теперь будем есть?» — написал он в комментариях под записью.

Недавно известная певица Лолита Милявская неожиданно призналась, что восхищается Ольгой Бузовой и назвала ее «женщиной с ментальными яйцами». Знаменитости вместе поучаствовали в съемке юбилейного выпуска шоу «Студия СОЮЗ».

Ранее Бузова откровенно рассказала о своей мечте и отношению к недоброжелателям, критикующих ее внешний вид и творческий путь. Звезда говорит, что не обращает внимания на хейтеров и предпочитает общаться с позитивными людьми.