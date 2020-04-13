Вирусолог объяснил необходимость постепенной отмены режима самоизоляции

Москва, 13 апреля. Режим самоизоляции необходимо отменять постепенно. Такое заявление сделал доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн.

По его словам, после 30 апреля не следует ожидать единовременной отмены всех мер ограничения. Режим самоизоляции следует корректировать исходя из медико-биологической, экономической и политической ситуации.

«Если пойдет хорошо, противоэпидемические мероприятия могут отменить 30 апреля, если плохо — продлят. Снятие эпидемии может не быть резким и полным. Какие-то «хвосты» останутся. Нужно будет проводить диагностику людей, проводить частичный режим самоизоляции для отдельных категорий», — сказал специалист.

ОН пояснил, что расширенный инкубационный период COVID-19 длится две недели. Средний период составляет 5–6 дней.

«Будем смотреть через два этих срока, помогают наши меры ограничительные или не помогают», — заключил Альштейн.

О вспышке коронавируса стало известно в конце декабря 2019 года. Первые случаи заражения COVID-19 были зафиксированы в китайской Ухани. Болезнь быстро распространилась по всей планете и уже унесла жизни почти 114 тысяч человек. Эпицентр заболевания переместился в Соединенные Штаты, где ежедневно фиксируются сотни летальных исходов при COVID-19.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что устал бороться с коронавирусом.

«Думаю, это потому, что мы действительно устали. Но не сломлены. Наша борьба с коронавирусом продолжается», — цитирует главу Украины «Газета.ru».

Также Константин Косачев уличил страны ЕС во лжи о ситуации вокруг коронавируса в России.