Минобороны рассекретило документы о подвигах красноармейцев при освобождении Вены

Москва, 13 апреля. Минобороны РФ продолжает публиковать рассекреченные архивные документы об освобождении европейских городов от нацистской оккупации. К 75-летию освобождения Вены в новом мультимедийном разделе «Венский вальс Победы» на сайте ведомства размещены уникальные материалы о битве за австрийскую столицу.

Напомним, что 13 апреля 1945 года Красная Армия окончательно выбила силы нацистские войска из Вены.

«Публикация рассекреченных документов об освобождении Вены от немецко-фашистских захватчиков из фондов Центрального архива Минобороны РФ является продолжением деятельности, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн», — подчеркивают в министерстве.

В опубликованных архивных документах говорится, что советским войскам в боях за Вену противостояли лучшие силы вермахта, включая танковые дивизии СС и офицеров местных военных училищ. Нацисты мобилизовали для борьбы городскую полицию, а также под угрозами сгоняли мирное население. В австрийскую столицу перебрасывалось подкрепление из Германии и Чехии. Среди размещенных документов есть план оборонительных рубежей вермахта в окрестностях Вены, а также схема наступления на город.

«В ходе боев за подступы к городу и за саму Вену с 16 марта по 13 апреля войска фронта разгромили 11 танковых дивизий немцев, в том числе 6-ю танковую армию СС, взяли в плен более 130 тыс. солдат и офицеров противника, уничтожили и захватили 1345 танков и самоходных орудий, 2250 полевых орудий и много другого военного имущества», — говорится в журнале боевых действий 4-й гвардейской армии 3-го Украинского фронта.

Местные жители положительно воспринимали приход Красной Армией. Местным властям были переданы сотни тонн зерна, мясопродуктов, сахара, соли и других продуктов. Жители Вены свидетельствовали, что у них «исчез страх голода, а великодушие советского народа превзошло ожидания».

Также рассекреченные документы сохранили многочисленные свидетельства проявления героизма советскими воинами. Например, в наградном листе сержанта Андрея Кульнева говорится о разминировании моста через Дунай в ночь с 12 на 13 апреля 1945 года. За этот подвиг красноармеец был удостоен звания Героя СССР.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны России собрало более 27 млн фотографий и записей об участниках Великой Отечественной войны в рамках проекта «Дорога памяти», посвященному 75-летию Победы.