Косачев уличил ЕС в дезинформации о ситуации с коронавирусом в России

Москва, 13 апреля. В странах Европейского союза активно распространяется ложная информация о ситуации с коронавирусом в России. Такое заявление сделал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в интервью для Euronews.

Он указал на случаи безосновательных обвинений Москвы в утаивании информации вокруг СOVID-19.

«Все время пишется о том, что Кремль утаивает истинную информацию о масштабах эпидемии, что у нас не хватает лекарств, что у нас не хватает аппаратов ИВЛ, что у нас не хватает средств защиты, и вообще в России точно катастрофа еще больше, чем в Италии и Испании», — отметил Косачев.

Косачев подчеркнул, что Россия заинтересована в сильном и консолидированном Европейском союзе.

О вспышке нового вида коронавируса в Китае стало известно в последний день 2019 года. В связи с быстрым прогрессом COVID-19 ВОЗ объявила пандемию. К настоящему моменту от коронавируса скончались более 113 тысяч человек по всей планете. Печальное лидерство по числу жертв болезни удерживают Соединенные Штаты Америки, где ежедневно умирают сотни людей.

В рамках борьбы с COVID-19 российские власти предпринимают жесткие ограничительные меры. В частности, в стране приостановлено пассажирское сообщение. Приостановили свою работу места общественного питания.

Ранее стало известно, что коронавирус подтвержден у 128 жителей Мурманской области. 5% заразившихся – дети. Об этом писала «Газета.ru».

Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил об усталости от борьбы с коронавирусом. Он добавил, что с нетерпением ожидает конца эпидемии.