Минкомсвязь назвало число россиян, которых вернут из-за рубежа в ближайшие дни

Москва, 13 апреля. Около 5 тыс. россиян планируется вернуть на родину в ближайшие несколько дней, сообщает Министерство коммуникаций и связи РФ.

«В планах на ближайшие дни обеспечить возвращение домой еще около 5 тыс. россиян», — сообщает министерство.

По данным Минкомсвязи, рейсы будут выполнены из Амстердама, Денпасара, Мадрида, Подгорицы, Антальи, Стамбула, Гоа, Нью-Йорка и Рима в Москву. Предварительно составлено расписание вывозных рейсов до 16 апреля.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что в App Store и Google Play появилось приложение «Госуслуги Стопкоронавирус» от Минкомсвязи, с помощью которого можно оформить цифровой пропуск для перемещения по городу в условиях режима самоизоляции.