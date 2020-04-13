Сидящая на карантине Рудковская показала подписчикам волосатые ноги

Москва, 13 апреля. Телеведущая Яна Рудковская поделилась с поклонником снимком с волосатыми ногами. Она объяснила это обстоятельство пребыванием на карантине мастера эпиляции.

«Немного о моих ногах на карантине», — подписала снимок Рудковская.

На днях Рудковская намекнула на возможное пополнение в семье. СМИ сообщают, что ребенка будет вынашивать суррогатная мать.

О вспышке нового вида коронавируса стало известно в декабре 2019 года. На фоне быстрого распространения болезни ВОЗ вскоре объявила пандемию. COVID-19 уже унес жизни почти 114 тысяч человек. Эпицентр заболевания к настоящему моменту переместился в Соединенные Штаты, где ежедневно умирают сотни людей. По количеству заразившихся и умерших США вышли на первое место, опередив Италию и Китай.

Российские власти предпринимают жесткие ограничительные меры для минимизации негативных эффектов коронавируса. Приостановлено пассажирское сообщение, отменены все массовые мероприятия. Бары, кафе и рестораны также временно закрыты. Региональные власти получили право устанавливать дополнительные ограничительные меры исходя из сложившейся эпидемиологической ситуации.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признался, что устал бороться с COVID-19.

«И я с нетерпением жду того дня, когда мое обращение по борьбе с коронавирусом будет состоять только из одного предложения: «на Украине заболевших и умерших нет», — цитирует главу Украины «Газета.ru».

Также сообщалось о смерти десяти пациентов с коронавирусом в Москве. Самому младшему из скончавшихся было 39 лет, самому пожилому — 90.