Новак рассказал об условиях новой сделки ОПЕК+ для РФ

Москва, 13 апреля. Россия в рамках новой сделки ОПЕК+ снизит в мае-июне добычу нефти на 2,5 млн баррелей в сутки из оговоренных общих 9,7 млн баррелей, сообщил министр энергетики Александр Новак.

Глава Минэнерго отмечает, что в качестве базы сокращения для РФ был принят уровень в 11 млн баррелей в сутки. По его словам, решение о снижении добычи обусловлено общим падением спроса на нефть, составляющее сейчас около 20%.

«Такой ситуации не было никогда: 3 года назад предложение превышало спрос на 3 миллиона баррелей в сутки, а сейчас — уже на 20 миллионов баррелей из-за падения спроса», — подчеркивает Новак.

Он говорит, что для решения этого вопроса важно объединить усилия не только стран ОПЕК+, но и «большой двадцатки».

Напомним, что 12 апреля государства ОПЕК+ договорились о новой сделке по сокращению добычи нефти. Мексика, из-за которой переговоры затянулись на 4 дня согласилась сократить добычу на 100 тыс. баррелей в сутки. Компенсацию остальных 300 тыс. возьмут на себя США.

Президент США поблагодарил главу российского государства Владимира Путина и короля Саудовской Аравии за принятие сделки. По его словам, снижение добычи сохранит сотни тысяч рабочих мест в энергосекторе США.

«Газета.ру» сообщает, что между американской и российской стороной состоялись отдельные телефонные переговоры. Путин и Трамп обсудили актуальные вопросы стратегической безопасности.