Екатерина Андреева показала, как она расслабляется с помощью йоги

Москва, 13 апреля. Телеведущая Первого канала Екатерина Андреева посоветовала своим подписчикам заниматься йогой для борьбы с плохим настроением и поддержания физической формы. Этой теме она посвятила пост в Instagram.

По мнению Андреевой, самой полезной асаной является Fish. Она говорит, что благодаря медитации в этой позе ей удается справляться с паническими атаками и настраивать себя на позитивный настрой.

Для этого необходимо лечь на пол и положить под лопатки валик. В таком положении происходит стимулирование иммунной системы? и организм становится устойчивее к болезням.

«Рыбы, как известно, не тонут, а значит и мы, делая позу рыбы — выплывем», — пишет Екатерина Андреева.

Подписчики оценили восточные методики телеведущей. Многие поклонники взяли их себе на заметку.

«Екатерина, почаще какие-нибудь классные позы выставляйте. Вас всегда приятно видеть и слышать, вы мотиватор хороший», — @na.ta.lu4445. «Да-да, я стараюсь на валике каждый день лежать! Это реально очень полезно! Катя, спасибо!» —@7nataliiashevchenko. «Это упражнение специально для меня, обязательно попробую. А сколько нужно так лежать, Катя? Спасибо за мотивацию, мы обязательно выплывем», — @animaliife1.

Телеведущая давно и серьезно увлекается восточными практиками. Андреева часто путешествует и собирает их из разных стран. Она часто делится с подписчиками методиками для поддержания душевного равновесия и бодрости тела.