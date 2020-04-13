Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Екатерина Андреева показала, как она расслабляется с помощью йоги

41
0 Оставить комментарий

Екатерина Андреева показала, как она расслабляется с помощью йоги

Москва, 13 апреля. Телеведущая Первого канала Екатерина Андреева посоветовала своим подписчикам заниматься йогой для борьбы с плохим настроением и поддержания физической формы. Этой теме она посвятила пост в Instagram.

По мнению Андреевой, самой полезной асаной является Fish. Она говорит, что благодаря медитации в этой позе ей удается справляться с паническими атаками и настраивать себя на позитивный настрой.

Для этого необходимо лечь на пол и положить под лопатки валик. В таком положении происходит стимулирование иммунной системы? и организм становится устойчивее к болезням.

«Рыбы, как известно, не тонут, а значит и мы, делая позу рыбы — выплывем», — пишет Екатерина Андреева.

Подписчики оценили восточные методики телеведущей. Многие поклонники взяли их себе на заметку.

«Екатерина, почаще какие-нибудь классные позы выставляйте. Вас всегда приятно видеть и слышать, вы мотиватор хороший», — @na.ta.lu4445.

«Да-да, я стараюсь на валике каждый день лежать! Это реально очень полезно! Катя, спасибо!» —@7nataliiashevchenko.

«Это упражнение специально для меня, обязательно попробую. А сколько нужно так лежать, Катя? Спасибо за мотивацию, мы обязательно выплывем», — @animaliife1.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Позы-позы . Будем как свежие розы и снизим вирусные угрозы.Асана fish ????????????????-отлично справляется с паническими настроениями и атаками. И если вам вдруг стало тревожно-сразу превращайтесь в рыбу.Под лопатки можно положить скатанное в рулон одеяло,если нет специального бустера или кирпичиков из пробки.И при таком положении тимус (ви́лочковая железа) — орган лимфопоэза человека и многих видов животных, в котором происходит созревание, дифференцировка и иммунологическое «обучение» T-клеток иммунной системы, стимулируется и мы становимся устойчивее.А рыбы ,как известно,не тонут ,а значит и мы делая позу рыбы -выплывем . #здоровье #зож #йога #тренировка #девочки #красотаспасетмир #девочкитакиедевочки #здоровыйобразжизни #health #energy #healthylife #healthy #healthylifestyle #exercise #antiaging #asana #feelgood #yoga #yogagirl #снамиопасноноинтересно

A post shared by Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official) on

Телеведущая давно и серьезно увлекается восточными практиками. Андреева часто путешествует и собирает их из разных стран. Она часто делится с подписчиками методиками для поддержания душевного равновесия и бодрости тела.

Новости партнеров

Источник: Instagram
Новости партнеров