Екатерина Андреева показала, как она расслабляется с помощью йоги

Позы-позы . Будем как свежие розы и снизим вирусные угрозы.Асана fish ????????????????-отлично справляется с паническими настроениями и атаками. И если вам вдруг стало тревожно-сразу превращайтесь в рыбу.Под лопатки можно положить скатанное в рулон одеяло,если нет специального бустера или кирпичиков из пробки.И при таком положении тимус (ви́лочковая железа) — орган лимфопоэза человека и многих видов животных, в котором происходит созревание, дифференцировка и иммунологическое «обучение» T-клеток иммунной системы, стимулируется и мы становимся устойчивее.А рыбы ,как известно,не тонут ,а значит и мы делая позу рыбы -выплывем .

