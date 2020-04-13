Певец Рыбин пожаловался на сложное финансовое положение из-за коронавируса

Москва, 13 апреля. Известный российский и советский певец и композитор Виктор Рыбин пожаловался на финансовые затруднения на фоне коронавируса.

По его словам, в семейном бюджете осталась 31 тысяча рублей. Экс-лидер группы «Дюна» отметил, что из-за пандемии он практически остался без работы. В аналогичной ситуации находится его супруга Наталья Сенчукова.

«Заработки исчезли. У нас с Натальей дошло до смешного — осталась 31 тысяча рублей, все! Это честно. У меня хобби, которое жрет деньги. Мой дом-теплоход все сожрал. Пока в долги мы не влезли. С друзьями общался, они сказали, если надо, то денег бросят», — сказал Рыбин.

Певец признался, что 15 лет назад вложил деньги в спорт. Он мечтал о строительстве детского комплекса в Долгопрудном.

«Нам говорили, что помогут, но мы сами вложили свои деньги в строительство. Потом нам сказали, что спортивный центр никому не нужен», — сказал композитор.

О вспышке коронавируса Китай уведомил ВОЗ в последний день 2019 года. На фоне быстрого прогресса болезни Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию. К настоящему моменту подтверждена гибель более 113 тысяч человек. Наиболее сложная ситуация сложилась в Соединенных Штатах. В рамках борьбы с COVID-19 российские власти ввели жесткие ограничительные меры.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что празднование Дня Победы обязательно состоится.