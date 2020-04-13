Трамп поблагодарил Путина за новую сделку ОПЕК+

Вашингтон, 13 апреля. Президент США Дональд Трамп поблагодарил президента России Владимира Путина и короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель-Азиза Аль Сауда за достижение соглашения о сокращении добычи нефти. Об этом он сообщил у себя в Twitter.

«Достигнута большая сделка с ОПЕК+. Это позволит сохранить сотни тысяч рабочих мест в американском энергетическом секторе. Я хочу выразить благодарность и поздравить президента РФ Владимира Путина и короля Саудовской Аравии. Я только что говорил с ними (по телефону. — Прим. ФАН) из Овального кабинета. Отличная сделка для всех сторон!» — написал Дональд Трамп.

Напомним, что государства ОПЕК+ на экстренном заседании 12 апреля согласовали сокращение добычи всеми 23 участниками. Однако общее снижение добычи составит не 10 млн баррелей в сутки, а 9,7 млн, так как Мексика не согласилась на квоту в 400 тыс. баррелей.

Ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что новая сделка ОПЕК+ по сокращению добычи позволит удержать цены на рынке нефти от шокового падения, передает «Газета.ру».

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев в комментарии для ФАН отмечал, что благодаря состоявшейся сделке ОПЕК+ в ближайшее время можно ожидать укрепление российской национальной валюты.