Установлено влияние коронавируса на нервную систему человека

Вашингтон, 12 апреля. Коронавирус воздействует на нервную систему человека. К такому заключению пришли китайские специалисты. Их выводы опубликованы в медицинском журнале JAMA Neurology. Исследования показали, что у трети заразившихся COVID-19 наблюдается потеря обоняния и вкуса.

Нервные клетки попросту не передают необходимые импульсы в рот. Кроме того, у значительной части пациентов наблюдались головные боли и тошноты. В эксперименте приняли участи 214 пациентов.

В свою очередь, инфекционист Берн Зальцберг из Регенбургского университета убежден, что представленные выводы нельзя считать окончательными. Ученый заявил о необходимости дальнейших исследований. О вспышке COVID-19 власти Китая уведомили ВОЗ в последний день 2019 года.

Инфекция распространилась по всему миру и уже унесла более 113 тысяч жизней. Эпицентр пандемии в настоящее время переместился в Соединенные Штаты, где ежедневно умирают сотни людей. По числу жертв от COVID-19 США вышли на первое место, опередив Италию и Китай.

Российские власти в рамках борьбы с коронавирусом предпринимают жесткие ограничительные меры. Пассажирское сообщение практически закрыто. Отменены массовые мероприятия, в том числе и спортивные состязания. Региональные власти наделены полномочиями предпринимать дополнительные меры в зависимости от сложившейся эпидемиологической ситуации.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что празднование Дня Победы обязательно состоится. Об этом писала «Газета.ru».

В свою очередь, Вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что до 9 Мая ситуация вокруг COVID-19 может не стабилизироваться полностью.