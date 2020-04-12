Новак указал на способность новой сделки ОПЕК+ удержать цены на нефть от шокового падения

Москва, 12 апреля. Сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти позволит удержать цены от шокового падения и коллапса для отрасли, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

«Мы рассматривали два варианта развития событий. Один вариант — не делать координационных усилий между нашими странами, а за счет снижения рыночных цен, за счет снижения спроса рынок бы сбалансировался. Но это было бы шоковое падение цены», — говорит Новак.

Министр подчеркнул, что это было бы катастрофическое действие для нефтяной отрасли многих государств. По словам Новака, нефтехранилища были бы переполнены уже через полтора месяца на фоне роста добычи и снижения спроса на топливо, что обернулось бы «коллапсом».

Александр Новак подчеркивает, что новая сделка долгосрочная — на 2 года. Ранее стороны договаривались на 6 или 9 месяцев. Он утверждает, что все страны заинтересованы в стабилизации рынка нефти.

Глава Минэнерго также отметил, что контакты на уровне глав государств РФ, США и Саудовской Аравии помогли достигнуть консенсуса об участии Мексики в сделке ОПЕК+, которая не соглашалась понижать объемы добычи. В итоге Мехико сократит добычу на 100 тыс. баррелей в сутки в ближайшие несколько месяцев.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал новую сделку ОПЕК+ отличной и выразил благодарность Владимиру Путину, передает «Газета.ру».