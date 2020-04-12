Федосеева-Шукшина не стала включать дочерей в завещание

Москва, 12 апреля. Лидия Федосеева-Шукшина призналась, что не стала включать дочерей Ольгу и Марию в свое завещание.

Как говорит актриса, дочери сами отказались от наследства, заявив, что у них и так все есть. В документе фигурируют только внучка Федосеевой-Шукшиной Анна и ее муж Бари Алибасов. Артистка надеется, что музыкальный продюсер потом передаст права на недвижимость в Новой Москве ее внукам: Фоме и Фоке.

Права на ее творческое наследие также перейдут Алибасову. Однако продюсер отказался от такого щедрого жеста и заявил, что передаст их Марии Шукшиной.

81-летняя актриса недавно испытывала проблемы со здоровьем. Видимо это и заставило Федосееву-Шукшину составить завещание, чтобы ее родственники не ругались после ее ухода. Кстати, у нее и Алибасова нет совместно нажитого имущества. Некоторое время назад они намеревались купить загородный дом, но в итоге отказались от этой затеи. Сейчас же супруги живут раздельно — виной этому пандемия коронавируса.

Недавно Лидия Федосеева-Шукшина раскрыла размер своей пенсии и подчеркнула, что денег ей хватает. По словам актрисы, размер ее пенсии составляет 55 тыс. рублей. Причем 30 тыс. составляют надбавки.

Ранее Федосеева-Шукшина расплакалась во время последнего интервью. Актриса стала гостьей программы «Секрет на миллион» на телеканале НТВ, в которой поделилась подробностями из своей жизни.