Боевики в Сирии обстреляли населенный пункт в провинции Латакия

Дамаск, 12 апреля. Боевики запрещенной в России террористической организации «Джебхат-ан-Нусра» обстреляли населенный пункт в провинции Латакия Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщил глава российского Центра примирения враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлев.

Он также отметил, что в Идлибской зоне деэскалации нарушения со стороны протурецких вооруженных формирований не фиксировались.

«За прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано. Вместе с тем зафиксирован один обстрел населенного пункта Кульджок-Пенар в провинции Латакия со стороны позиций террористической организации «Джебхат ан-Нусра»1, — сказал Журавлев.

Ранее Дамаск обратился к Москве с просьбой помочь в борьбе с COVID-19. Сирийская сторона нуждается в средствах защиты и медикаментах. Об этом писала RT.

1 Организация запрещена на территории РФ.