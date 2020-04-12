Орбакайте удивила подписчиков образом домохозяйки

Москва, 12 апреля. Певица и актриса Кристина Орбакайте поздравила подписчиков с католической Пасхой, а также поделилась в Instagram видеозаписью, в которой предстала в необычном образе домохозяйки.

Орбакайте, как и многие другие знаменитости, продолжает находиться в режиме самоизоляции. Артистка с утра поздравила подписчиков с католической Пасхой, а позже удивила фолловеров своим Instagram-stories, в котором предстала в домашнем халате, фартуке и с половником в руках.

«Я пол подмету, вымою посуду… И суп приготовлю и оладьи тоже!! Ля-ля-ля…» — пропела известная певица.

Фанаты отмечают, что готовка и заботы по дому редкость для знаменитости, так как ее муж Михаил Земцов обожает проводить время на кухне. Недавно он побаловал семью, приготовив запеченного цыпленка с картофелем. Но несмотря на идиллическую семейную картину, поклонники Кристины Орбакайте считают, что ее расставание с мужем неминуемо. Впрочем, сама певица никак не комментирует эту информацию.

Ранее сообщалось, что сын Кристины Орбакайте и ее бывшего мужа Руслана Байсарова Дени кардинально сменил имидж из-за скуки на карантине — побрился налысо. Молодой человек уже несколько лет живет в Великобритании, где год назад закончил престижный университет. На своей странице в Instagram он разместил ролик, где показывает, как решить проблему стрижки в условиях самоизоляции.