Рига, 12 апреля. Власти Латвии отказались от реализации антироссийского проекта по газу из-за массового недовольства граждан.

В Риге планировали возвести СПГ-терминал в акватории Скултского порта по типу литовского терминала «Independence». Однако протесты населения заставили латвийские власти изменить свое решение. Людей возмутили перспективы падения цен на недвижимость, неприятный запах, шум и ряд других негативных факторов, связанных с реализацией проекта.

«ПолитРоссия» сообщает, что официально решение мотивировано негативным влиянием проекта на экологическую ситуацию в регионе. Издание отмечает, что в реальности к отказу от антироссийского проекта привели ответные меры Москвы и недовольство населения.

Власти Латвии последовательно проводят антироссийскую политику, в том числе и в газотранспортной сфере. В частности, Рига выступала категорически против возведения газопровода «Северный поток-2». Аналогичную позицию заняли Литва и Польша.

По словам заместителя генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача, Латвия использует любой повод для продвижения антироссийской повестки.

«Литва, Латвия и Польша с самого начала выступали против «Северного потока — 2», и вообще их политическая повестка направлена на жесткую антироссийскую линию в целом. Это лишь один из поводов эту повестку вынести на передний план», — цитирует эксперта RT.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала травлей закрытие русскоязычных программ в Эстонии и Латвии.