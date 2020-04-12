Скончался сопредседатель партии «Русский союз Латвии» Юрий Петропавловский

Рига, 12 апреля. Сопредседатель партии «Русский союз Латвии» Юрий Петропавловский ушел из жизни в возрасте 65 лет, сообщается на странице организации в Facebook.

«Петропавловский ушел из жизни после тяжелой болезни, но до последних дней выполнял профессиональный и общественный долг...» — говорится в сообщении «Русского союза Латвии».

Партия занимается защитой прав русскоязычного населения на территории Латвии. Осенью прошлого года «Русский союз Латвии» провел в Риге марш в защиту образования на русском языке. Участники демонстрации выступают против полного перевода дошкольного и среднего образования на латышский язык.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что после продолжительной болезни в возрасте 72 лет умер экс-глава Госфильмофонда РФ, известный кинематографист Николай Бородачев. Он на протяжении 20 лет возглавлял Госфильмофонд, а также был заслуженным работником культуры РФ.