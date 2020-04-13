Сирия, 13 апреля. На севере Ракки был застрелен полевой командир «Демократических сил Сирии». В Идлиб прибыл конвой турецкой военной техники. В Алеппо погибли трое военнослужащих ВС Турции. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: провели работы по разминированию на юге Идлиба; по неподтвержденным данным, понесли потери на севере Алеппо при столкновении с протурецкими боевиками и в Даръа, при атаке неизвестных лиц.

«Исламское государство1»1 (ИГ1, ИГИЛ1): подозревается в нападении на члена сил внутренней безопасности «Демократических сил Сирии» в Ракке и нападении на их конвой в Хасаке.

«Сирийская национальная армия» (СНА): обстреляла из миномета укрепления курдских бандформирований в Ракке.

«Демократические силы Сирии» (SDF): лишились полевого командира и устроили массовую драку с местными жителями в Ракке; ранеными и убитыми потеряли трех боевиков при нападении неизвестных в Хасаке, а также арестовали бывшего полевого командира ИГ.

Международная коалиция: направила конвой военной техники и грузовиков с материально-техническим обеспечением на восток Хасаки.

ВС Турции: по неподтвержденным данным, понесли потери на севере Алеппо, лишившись шести военнослужащих убитыми и ранеными.

Провинция Алеппо

На севере провинции продолжились столкновения на линии разграничения сил правительственных войск и подконтрольных Турции вооруженных группировок. Как сообщает Telegram-канал BNN Syria, в ходе столкновения между отрядами «Сирийской национальной армии» с подразделением армии Башара Асада у поселка Кафр-Таль, был застрелен один офицер. Официальные источники пока что не подтверждают потерь в рядах Сирийской Арабской Армии и своих союзников.

Курдские боевики из состава «Сил освобождения Африна» выпустили заявление о том, что им удалось совершить вылазку к позициям турецкой армии у поселка Шерава. В результате обстрела укреплений ВС Турции из противотанковых ракетных установок, были ранены трое турецких военнослужащих, еще трое были убиты.

К западу от города Алеппо погиб мирный житель. По данным местного источника портала Baladi News, житель поселка Кафр-Нуран Рияд аль-Залед наступил на неразорвавшийся снаряд, который остался в сельскохозяйственных угодьях после боевых действий.

Провинция Дейр-эз-Зор

Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) сообщила, что в подконтрольном боевикам «Демократических сил Сирии» городе Бусейра прогремел мощный взрыв. По словам местных источников, рано утром неизвестные бросили гранату на городском рынке. Никто пострадал, так как горожане избегают посещения общественных мест из-за угрозы распространения коронавируса. В нападении подозревают террористов запрещенного в РФ «Исламского государства».

Национальные силы обороны (NDF) провели работы по разминированию территорий на востоке от города Абу-Кемаль. Как сообщает источник в сети Twitter @Y.N.M.S, бойцы с металлоискателями исследовали район на предмет мин и СВУ, оставленных террористами запрещенного в РФ «Исламского государства».

На востоке провинции «спящие ячейки» ИГ взорвали дом бывшего члена группировки в деревне Аль-Дохук. Как сообщает Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), террористы подбросили в дом своего бывшего соратника ручную гранату.

Провинция Даръа

На востоке провинции «спящие ячейки» боевиков совершили нападение на блокпост сирийской армии на дороге, связывающей поселки Аш-Шаркия и Мали аль-Гарбия. По информации агентства Masar Press Net, группа боевиков открыла огонь из автоматов по КПП, где находились сирийские военнослужащие, после чего скрылись с места преступления. При обстреле пострадало несколько солдат. Отметим, что в провинции выросло количество нападений неизвестных боевиков. Военные аналитики предполагают, что за этим стоят бывшие боевики из состава «Южного фронта», которые продолжили антиправительственную деятельность с поддержкой сил международной коалиции во главе с США.

Провинция Идлиб

Как сообщает источник в сети Twitter @HarbiehNadie, на юге Идлиба инженерные подразделения сирийской армии продолжили работы в освобожденных от террористов районах. Саперы исследовали около двух гектаров территорий за последние сутки и демонтировали 43 взрывных устройства, включая мины-ловушки. Работы по расчистке продолжатся и далее.

Как сообщает медиаресурс Al Souria, в Идлиб прибыл еще один конвой военной техники, который пересек границу через погранпереход «Кафр-Лусин» и направился к линии разграничения сил правительственных войск и боевиков. По информации Института военных исследований, общее число турецких военнослужащих в Идлибе достигло 20 000. Второй корпус «Сирийской национальной армии» направил из Алеппо отряды своих бойцов на юг Идлиба. Подкрепления СНА прибывают с колоннами бронированных автомобилей, грузовиками боеприпасов и ПЗРК.

Артиллерия сирийской армии вела огонь по опорным пунктам террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» в районе поселка Кансафра. Как сообщает портал Alk Habour, террористы спровоцировали столкновение с САА, обстреляв из минометов их позиции. Позже правительственные войска атаковали опорные пункты группировки в районе поселка Кафр-Увейд.

Провинция Ракка

Боевики СНА днем обстреляли укрытия курдских бандформирований у деревни Казали. По данным источника в сети Twitter @Y.N.M.S, при обстреле погиб полевой командир SDF Мухаммад Хусейн аль-Канас.

Как передает агентство Step News, жители города Аль-Машлаб подрались с отрядом боевиков «Демократических сил Сирии». По информации источника конфликт с мирными жителями спровоцировали сами курдские боевики, когда попытались вынести оборудование из местного интернет-зала. Им оказал сопротивление владелец заведения и жители квартала, завязалась потасовка. Данных о пострадавших в драке пока не поступало.

Провинция Хасака

На восток провинции прибыла очередная колонна военной техники международной коалиции во главе с США. Согласно данным новостного агентства SANA, колонна из десятков грузовиков и бронированных автомобилей зашла на территорию Сирии из Ирака через незаконный погранпереход «Аль-Валид», после чего направилась в сторону базы ВС США в городе Аш-Шаддади. С начала этого года коалиция перебросила в Сирию около 1000 единиц военной техники и грузовиков с материально-техническим обеспечением, которые были развернуты на базах в Дейр-эз-Зоре и Хасаке, а также не оккупированных коалицией и боевиками SDF нефтегазовых месторождениях.

Курдские медиаактивисты сообщили, что боевиками SDF удалось задержать террориста ИГ. Как сообщает агентство BAS News, «антитеррористические подразделения» SDF провели операцию в Аш-Шаддади. В ходе штурма дома на окраине города был захвачен бывший полевой командир группировки — Мухаммед Рашид Диаб.

Группа боевиков напала на патруль «Асайиш» у поселка Аль-Дашиша. Как передает агентство SOHR, неизвестные устроили засаду, убив двух членов «Асайиш». Инцидент произошел сразу после того, как курдские боевики предотвратили попытку побега из лагеря «Аль-Хол». В ходе рейда в лагере были задержаны девять жен террористов ИГ, которые планировали бежать вместе со своими детьми.

1 Организация запрещена на территории РФ.