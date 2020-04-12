Голикова оценила вероятность преодоления пика эпидемии до Дня Победы

Москва, 12 апреля. Вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что до 9 Мая ситуация вокруг COVID-19 может не стабилизироваться полностью. Голикова пояснила, что ограничительные меры не будут полностью сняты ко Дню Победы.

«Я бы сейчас не делала никаких преждевременных выводов. Нам очень хочется в преддверии такого большого праздника, Дня Победы, конечно, выйти из этой ситуации. Но полностью выйти из нее мы точно не сможем», — цитирует чиновника газета «Известия».

По ее словам, режим самоизоляции принесет свои плоды 14–16 апреля. Еще примерно через две недели станет очевидным эффект от мер по разобщению населения.

Голикова полагает, что решение о дальнейшей судьбе ограничительных мер следует принимать после 30 апреля.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решения о переносе или изменении формата празднования Дня Победы не принимались.

«Парад Победы и празднование Дня Победы будут обязательно. Я не знаю, будет ли это 9 мая или позже, но он будет обязательно», — сказал Песков.

О вспышке нового вида коронавируса власти Китая уведомили ВОЗ 31 декабря 2019 года. Инфекция быстро вышла за пределы Поднебесной. К настоящему моменту COVID-19 унес более 113 тысяч жизней по всей планете. В России зафиксировано 130 летальных исходов.

Ранее МИД РФ выразил обеспокоенность в связи с попытками США переложить на других ответственность за пандемию коронавируса.