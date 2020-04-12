Рогозин назвал не упомянувший Гагарина Госдеп США «заокеанскими пакостниками»

Москва, 12 апреля. Попытки стереть упоминания о российских успехах из мировой истории делаются «заокеанскими пакостниками», лишающих в итоге исторической памяти и себя, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Так он отреагировал на информацию о том, что Госдепартамент США на своей русскоязычной странице в Facebook отметил дату первого полета человека в космос без указания имени Юрия Гагарина.

«Космос без Гагарина, Первая мировая война без Русской армии, Берлин 45-го без советских флагов, таблица Менделеева без Менделеева... Попытки затереть русский след в мировой истории лишит памяти не нас, а тех заокеанских пакостников, кто это делает», — пишет Дмитрий Рогозин.

МИД РФ в свою очередь, посчитал сообщение Госдепа «дезинформацией и подлым приемом эпохи постправды».

Напомним, что 12 апреля 1961 года ракета-носитель «Восток» вывела на орбиту советский космический корабль «Восток-1», на борту которого находился космонавт Юрий Гагарин. Корабль совершил оборот вокруг Земли и совершил посадку в Саратовской области. Эта дата стала Днем космонавтики в России и Международным днем полета человека в космос.

Ранее российские космонавты Олег Скрипочка, Анатолий Иванишин и Иван Вагнер передали поздравление с Днем космонавтики с борта Международной космической станции (МКС), передает RT. Видеозапись с поздравлением опубликована на сайте Роскосмоса.