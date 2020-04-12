Эксперты назвали самый оптимальный для российских условий автомобиль

Москва, 12 апреля. Автоэксперты назвали иностранный автомобиль, который оптимально подходит для российских дорог.

Эксперты портала NJCAR.RU, сравнили модели японских, немецких и корейских автопроизводителей. Пир сравнении специалисты учитывали качество трансмиссии, двигателя и комфорт. Кроме того, учитывалась цена автомобиля и наличие гарантии.

Как выяснилось, немецкие автомобили имеют комфортный сало с качественной отделкой. Автомобили от корейских и японских производителей оснащаются более надежными силовыми установками. Кроме того, японские и корейские автомобили заметно дешевле, по сравнению с немецкими.

Подвеска и привод оказались самыми качественными в японских и немецких автомобилях. По словам автоэкспертов японские и корейские автомобили рассчитаны на практичных автолюбителей, для которых долговечность и доступность машины являются главными требованиями. Немецкие автомобили больше подойдут для водителей, которые любят комфорт, респектабельность и дизайн.

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