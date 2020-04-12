Путин провел переговоры с Трампом и королем Саудовской Аравии

Москва, 12 апреля. Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом и королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом, сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что стороны поддержали достигнутую в рамках ОПЕК+ договоренность о поэтапном добровольном снижении объема добычи нефти.

«Лидерами была поддержана достигнутая в рамках ОПЕК+ договоренность о поэтапном добровольном ограничении объема добычи нефти в целях стабилизации глобальных рынков и обеспечения устойчивости мировой экономики в целом. Эта договоренность вступает в силу», — сообщает пресс-служба.

Как подчеркивается в сообщении, стороны условились и дальше поддерживать контакты по данному вопросу.

Ранее сообщалось, что государства ОПЕК+ договорились о сокращении объемов добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки. Отмечается, что изначально планировалось сократить объемы добычи на 10 млн баррелей в сутки, однако Мексика не согласилась понижать объемы добычи.

Министр энергетики России Александр Новак подчеркнул, что долгосрочный характер сделки ОПЕК+ свидетельствует о готовности государств стабилизировать ситуацию на рынке нефти.

Издание The New York Times ранее писало, что договоренности России и Саудовской Аравии по сокращению нефтедобычи позволят американской нефтяной промышленности избежать краха. Эксперт Совета по международным отношениям США Эми Майерс Джаффе подчеркнула, что ряд предприятий, занимающихся добычей сланцевой нефти, все равно обанкротятся, однако удалось избежать краха целой отрасли.