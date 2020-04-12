Сирия, 12 апреля. В Хасаке террористы «Исламского государства»1 совершили нападение на патруль «Демократических сил Сирии». В Алеппо погибли трое военнослужащих ВС Турции. В Даръа боевики «спящих ячеек» обстреляли блокпост сирийской армии. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: понесли потери при нападении неизвестных на блокпост в Даръа; ведут ответный огонь по опорным пунктам «Хайят Тахрир аш-Шам» на юге Идлиба.

«Демократические силы Сирии» (SDF): пресекли попытку побега девяти жен террористов ИГИЛ1 из лагеря «Аль-Хол» в Хасаке

«Исламское государство» (ИГ1, ИГИЛ): совершило нападение на патруль курдских боевиков на востоке Хасаки.

ВС Турции: по неподтвержденным данным, понесли потери на севере Алеппо, лишившись шести военнослужащих убитыми и ранеными.

«Силы освобождения Африна»: открыли огонь из ПТУРов по опорным пунктам турецкой армии в Алеппо.

Провинция Алеппо

Курдские боевики из состава «Сил освобождения Африна» выпустили заявление о том, что им удалось совершить вылазку к позициям турецкой армии у поселка Шерава. Согласно информации, предоставленной самими боевиками, в результате обстрела укреплений ВС Турции из противотанковых ракетных установок, были ранены трое турецких военнослужащих, еще трое были убиты. Также при обстреле были уничтожены несколько автомобилей и груз боеприпасов. Минобороны Турции пока никак не комментирует заявление боевиков и не подтверждает потерь.

К западу от города Алеппо погиб мирный житель. По данным местного источника портала Baladi News, житель поселка Кафр-Нуран Рияд аль-Залед наступил на неразорвавшийся снаряд, который остался в сельскохозяйственных угодьях после боевых действий.

Провинция Даръа

На востоке провинции «спящие ячейки» боевиков совершили нападение на блокпост сирийской армии на дороге, связывающей поселки Аш-Шаркия и Мали аль-Гарбия. По информации агентства Masar Press Net, группа боевиков открыла огонь из автоматов по КПП, где находились сирийские военнослужащие, после чего скрылись с места преступления. При обстреле пострадало несколько солдат. Отметим, что в провинции выросло количество нападений неизвестных боевиков. Военные аналитики предполагают, что за этим стоят бывшие боевики из состава «Южного фронта», которые продолжили антиправительственную деятельность с поддержкой сил международной коалиции во главе с США.

Провинция Идлиб

Артиллерия сирийской армии ведет огонь по опорным пунктам террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» в районе поселка Кансафра. Как сообщает портал Alk Habour, днем террористы спровоцировали столкновение с сирийскими военнослужащими, обстреляв из минометов их позиции. Позже правительственные войска атаковали опорные пункты группировки в районе поселка Кафр-Увейд. Информации о раненных и пострадавших в рядах «Хайят Тахрир аш-Шам» пока не поступало.

Провинция Хасака

У лагеря «Аль-Хол» группа боевиков, предположительно из состава запрещенного в РФ «Исламского государства», напали на патруль сил внутренней безопасности «Демократических сил Сирии» «Асайиш». Как передает Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), неизвестные устроили засаду у поселка Аль-Дашиша, после чего открыли огонь на поражение по патрульному автомобилю, убив двух членов «Асайиш». Инцидент произошел сразу после того, как курдские боевики предотвратили попытку побега из лагеря «Аль-Хол». В ходе рейда в лагере были задержаны девять жен террористов ИГ, которые планировали бежать вместе со своими детьми.

1 Организация запрещена на территории РФ.