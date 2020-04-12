Москва, 12 апреля. В Москве скончались десять пациентов с положительным тестом на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Возраст погибших составляет от 39 до 90 лет. У всех пациентов были хронические заболевания. Так, у нескольких пациентов были сердечно-сосудистые заболевания. У остальных имелись кардиомиопатия, последствия инфаркта и атеросклероз. При этом 39 летний пациент страдал тяжелой формой гипертонии.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая эпидемия пневмонии. Позднее стало известно, что возбудителем эпидемии является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество зараженных во всем мире достигает 1,7 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 108 тысяч человек.

В России зафиксировано более 15 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, 130 человек умерли. 1,2 тысячи человек полностью вылечились и были выписаны из больниц.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», найденные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.