Навка анонсировала ледовый балет своей мечты

Жизнь многогранна, есть чёрные полосы, есть белые, но она всегда продолжается! ???? Искренне верю, что скоро всё закончится и поэтому я не останавливаюсь, а двигаюсь дальше! ???? Вы гадали, думали и делали предположения, какая же сказка вас ждёт в этом году?! Ну что ж, в предверии моего Дня Рождения приоткрываю вам занавес тайны! ???????????? Лебединое озеро - мечта всей моей жизни, которую не удалось воплотить в спорте, т.к. мой партнёр на льду не захотел быть в роли принца (подозреваю, что хотел стать сразу Королём) ???????? Давно я к этому шла, и теперь это не просто в программе или кусочек выступления, а целый спектакль - балет на льду! ✨✨✨ Конечно же, мы как всегда будем писать свою музыку и сценарий, но помимо этого вдохнем немного современности в музыку Петра Ильича Чайковского! Уверена, что этот спектакль увлечёт всех от мала до велика, и классика русского балета на льду заиграет новыми гранями и станет ещё более интригующим, чарующим и прекрасным искусством!!! ???????? ????️????️????️ Билеты уже в продаже на сайте redkassa.ru, даже со скидкой! PS: Напишите, какой мой образ Вам больше нравится #ТатьянаНавка #сказканальду #шоунальду #балетнальду #фигурноекатание #navkashow

