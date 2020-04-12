Навка анонсировала ледовый балет своей мечты

Москва, 12 апреля. Известная фигуристка Татьяна Навка анонсировала «ледовое шоу своей мечты». В ближайшем будущем она намерена поставить «Лебединое озеро».

Олимпийская чемпионка обрадовала своих поклонников. Навка поставит «Лебединое озеро» на льду после окончания пандемии коронавируса.

«Это мечта всей моей жизни, которую не удалось воплотить в спорте, поскольку мой партнер на льду не захотел быть в роли принца (подозреваю, что хотел стать сразу королем)», пишет Татьяна Навка у себя в Instagram.

По ее словам, она давно к этому шла. Фигуристка говорит, что теперь это не просто часть программы или кусочек выступления, а полноценный балет на льду. Навка отмечает, что намерена вдохнуть в музыку Чайковского «немного современности».

«Уверена, что этот спектакль увлечет всех от мала до велика, и классика русского балета на льду заиграет новыми гранями и станет еще более интригующим, чарующим и прекрасным искусством!» — резюмировала Навка.

Отмечается, что билеты на спектакль уже доступны для заказа.

Ранее Татьяна Навка опубликовала в Instagram архивную видеозапись с участием актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с онкологическим заболеванием. На кадрах, датированных 2009 годом, показан выпуск шоу «Ледниковый период», в котором Навка исполняет номер в паре с актером Егором Бероевым. На видео присутствует Заворотнюк, которая была ведущей проекта.