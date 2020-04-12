Елена Летучая сломала ребро и выбыла из проекта «Танцы со звездами»

Москва, 12 апреля. Российская актриса и телеведущая Елена Летучая прекращает участие в телепроекте «Танцы со звездами. Новый сезон» из-за травмы.

Летучая получила перелом десятого ребра, в результате чего выбыла из соревнований. По словам телеведущей, изначально она думала, что это обычный ушиб, поэтому продолжила работу в проекте, принимая обезболивающие препараты. Однако позднее врачи сообщили, что у нее перелом ребра и запретили дальнейшее участие в проекте. По словам специалистов, Летучая не сможет танцевать в течение двух ближайших недель.

«К сожалению, танца не будет», — сообщила Летучая.

Подписчики и болельщики выразили поддержку Летучей в социальных сетях, а также пожелали скорейшего выздоровления.

В свою очередь члены жюри, в состав которого входят Егор Дружинин, Дарья Златопольская, Гарик Рудник и Николай Цискаридзе, выразили надежду, что после восстановления Летучая сможет продолжить свое участие в проекте. Стоит отметить, что члены жюри считали Летучую и ее партнера Владислава Квартина самой перспективной парой проекта.