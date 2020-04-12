حصاداخبارسوريافي 12 أبريل / نيسان: مسلحونيطلقونالنارعلىمواقعالجيشالعربيالسوريفيمحافظةإدلب،ورتلعسكريأمريكييوصلمنالعراقإلىمحافظةالحسكة

سوريا، 12 أبريل / نيسان: مسلحوتنظيم "هيئةتحريرالشام" يطلقونالنارعلىمواقعالقواتالحكوميةفيريفإدلب،التحالفالدولييرسلرتلعسكريجديدمنالعراقإلىمحافظةالحسكة.
مسلحوتنظيم "هيئةتحريرالشام" يطلقونالنارعلىمواقعالقواتالحكوميةفيريفإدلب
تعرضتالوحداتمنالجيشالعربيالسوريلقصفمنقبلإرهابييتنظيم "هيئةتحريرالشام" فيمنطقةبالقربمنمدينةكنصفرةبمحافظةإدلب.
لمتردانباءعنوقوعإصاباتبينجنودسوريين. ردتالقواتالحكوميةبإطلاقالنارعلىمعاقلجماعةمسلحةمنالمدفعيةالثقيلة.
رتلعسكريجديدتابعللتحالفالدوليبقيادةالولاياتالمتحدةمتكونمنالمعداتالعسكريةيوصلإلىريفالحسكةالشرقي.
ويتكونالرتلمنعشراتالشاحناتوالعرباتالمدرعةالتيدخلتالأراضيالسوريةمنالعراقعبرمعبرالوليدغيرالقانوني،وثموجهالرتلالىالقاعدةالعسكريةالأمريكيةفيمدينةالشدادي.
منذبدايةهذاالعام،نقلالتحالفالدوليحوالي 1000 وحدةمنالمعداتالعسكريةوالمركباتاللوجستيةالىسوريا،وتمنشرهافيقواعدعسكريةفيمحافظتيديرالزوروالحسكة.
انفجارقويفيمحافظةديرالزور
وقعانفجارقويفيمدينةالبصيرةبمحافظةديرالزورالتييسيطرعليهامسلحونأكرادمن "قواتسورياالديمقراطية".
ويذكرأنسببالانفجاركانقنبلةيدويةألقيتهامجهولينفيسوقالمدينة. وفقًاللبياناتالأولية،لميصبأحدبأذى،حيثيتجنبالمواطنونزيارةالأماكنالعامةبسببخطرانتشارفيروسكورونا.
هذاالهجوم - الثانيالذيشنهمجهولينخلالاليومينالماضيين. هاجممسلحون،زُعمأنهممنتنظيمداعش،دوريةلقواتسورياالديمقراطيةفيقريةالصبحةبالامس. ونتيجةلذلك - نقلمقاتلكرديبعدالهجومإلىالمستشفىمتأثرابجروحخطيرة.
اشتباكاتفيمحافظةحلب
لاتزالالاشتباكاتفيشمالمحافظةحلبعلىخطالحدودبينالقواتالحكوميةوالجماعاتالمسلحةالتيتسيطرعليهاتركيا.
هاجممايسمعىالجيشالوطنيالسوريعلىوحداتالجيشالعربيالسوريبالقربمنقريةكفرتعال،وأسفرهجومعنمقتلالضابطوأصيبالعديدمنمقاتلي "القدس" الإيرانيين. ولاتؤكدالمصادرالرسميةحتىالآنالخسائرالبشريةفيصفوفالجيشالعربيالسوريوحلفائه. بالإضافةإلىذلك،استهدفالجيشالعربيالسوريبقذائفالهاونمعاقلالجيشالوطنيالسوريبمحيطقريةالقصر.