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حصاداخبارسوريافي 12 أبريل / نيسان: مسلحونيطلقونالنارعلىمواقعالجيشالعربيالسوريفيمحافظةإدلب،ورتلعسكريأمريكييوصلمنالعراقإلىمحافظةالحسكة

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حصاداخبارسوريافي 12 أبريل / نيسان: مسلحونيطلقونالنارعلىمواقعالجيشالعربيالسوريفيمحافظةإدلب،ورتلعسكريأمريكييوصلمنالعراقإلىمحافظةالحسكة

سوريا، 12 أبريل / نيسان: مسلحوتنظيم "هيئةتحريرالشام" يطلقونالنارعلىمواقعالقواتالحكوميةفيريفإدلب،التحالفالدولييرسلرتلعسكريجديدمنالعراقإلىمحافظةالحسكة.

مسلحوتنظيم "هيئةتحريرالشام" يطلقونالنارعلىمواقعالقواتالحكوميةفيريفإدلب

تعرضتالوحداتمنالجيشالعربيالسوريلقصفمنقبلإرهابييتنظيم "هيئةتحريرالشام" فيمنطقةبالقربمنمدينةكنصفرةبمحافظةإدلب.

لمتردانباءعنوقوعإصاباتبينجنودسوريين. ردتالقواتالحكوميةبإطلاقالنارعلىمعاقلجماعةمسلحةمنالمدفعيةالثقيلة.

رتلعسكريجديدتابعللتحالفالدوليبقيادةالولاياتالمتحدةمتكونمنالمعداتالعسكريةيوصلإلىريفالحسكةالشرقي.

ويتكونالرتلمنعشراتالشاحناتوالعرباتالمدرعةالتيدخلتالأراضيالسوريةمنالعراقعبرمعبرالوليدغيرالقانوني،وثموجهالرتلالىالقاعدةالعسكريةالأمريكيةفيمدينةالشدادي.

منذبدايةهذاالعام،نقلالتحالفالدوليحوالي 1000 وحدةمنالمعداتالعسكريةوالمركباتاللوجستيةالىسوريا،وتمنشرهافيقواعدعسكريةفيمحافظتيديرالزوروالحسكة.

حصاداخبارسوريافي 12 أبريل / نيسان: مسلحونيطلقونالنارعلىمواقعالجيشالعربيالسوريفيمحافظةإدلب،ورتلعسكريأمريكييوصلمنالعراقإلىمحافظةالحسكة

انفجارقويفيمحافظةديرالزور

وقعانفجارقويفيمدينةالبصيرةبمحافظةديرالزورالتييسيطرعليهامسلحونأكرادمن "قواتسورياالديمقراطية".

ويذكرأنسببالانفجاركانقنبلةيدويةألقيتهامجهولينفيسوقالمدينة. وفقًاللبياناتالأولية،لميصبأحدبأذى،حيثيتجنبالمواطنونزيارةالأماكنالعامةبسببخطرانتشارفيروسكورونا.

هذاالهجوم - الثانيالذيشنهمجهولينخلالاليومينالماضيين. هاجممسلحون،زُعمأنهممنتنظيمداعش،دوريةلقواتسورياالديمقراطيةفيقريةالصبحةبالامس. ونتيجةلذلك - نقلمقاتلكرديبعدالهجومإلىالمستشفىمتأثرابجروحخطيرة.

اشتباكاتفيمحافظةحلب

لاتزالالاشتباكاتفيشمالمحافظةحلبعلىخطالحدودبينالقواتالحكوميةوالجماعاتالمسلحةالتيتسيطرعليهاتركيا.

هاجممايسمعىالجيشالوطنيالسوريعلىوحداتالجيشالعربيالسوريبالقربمنقريةكفرتعال،وأسفرهجومعنمقتلالضابطوأصيبالعديدمنمقاتلي "القدس" الإيرانيين. ولاتؤكدالمصادرالرسميةحتىالآنالخسائرالبشريةفيصفوفالجيشالعربيالسوريوحلفائه. بالإضافةإلىذلك،استهدفالجيشالعربيالسوريبقذائفالهاونمعاقلالجيشالوطنيالسوريبمحيطقريةالقصر.

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