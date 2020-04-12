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МИД РФ обеспокоен попытками США переложить ответственность за пандемию на других

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МИД РФ обеспокоен попытками США переложить ответственность за пандемию на других

Москва, 12 апреля. Попытки Вашингтона возложить ответственность за пандемию коронавируса на кого-то другого вызывают обеспокоенность, именно это наблюдается в критике в адрес Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) со стороны властей США, пишет МИД РФ у себя в Facebook.

«На фоне стремительного распространения в мире коронавируса вызывают обеспокоенность наблюдаемые в некоторых государствах попытки перекладывать на других ответственность за ухудшающуюся эпидемиологическую обстановку в пределах своих границ», — считают российские дипломаты.

Как отмечают в российском МИД, именно в этом ключе стоит трактовать обвинения со стороны властей США в адрес ВОЗ, якобы «прозевавшей» появление коронавируса, а также уделявшей «неоправданно много внимания» Китаю в ущерб другим государствам по мере развития пандемии.

Напомним, что недавно Соединенные Штаты вышли на первое место в мире по числу умерших от коронавируса. США также лидируют по количеству инфицированных. В связи с этим, президент США Дональд Трамп объявил режим масштабного бедствия во всех американских штатах, передает RT.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.

МИД РФ обеспокоен попытками США переложить ответственность за пандемию на других

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Источник: Facebook МИД РФ
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