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Страны ОПЕК+ договорились о сокращении объемов добычи нефти

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Страны ОПЕК+ договорились о сокращении объемов добычи нефтиМосква, 12 апреля. Страны ОПЕК+ договорились о сокращении объемов добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники.

По словам источника, участники ОПЕК+ сократят добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки. Он также добавил, что изначально планировалось сократить объемы добычи на 10 миллионов баррелей в сутки.

Данную информацию также подтвердил другой источник агентства. Он также отметил, что в настоящее время некоторые детали сделки остаются неизвестными, так как встреча представителей стан-участниц ОПЕК+ продолжается.

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Источник: РИА Новости
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