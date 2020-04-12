Новак уверен, что РФ восстановит экономику после обвала рынка нефти

Москва, 12 апреля. Россия справится с текущей ситуацией на нефтяном рынке и сможет восстановить свою экономику, говорит министр энергетики Александр Новак.

Глава Минэнерго отмечает, что правительство работает в круглосуточном режиме, чтобы решить сложившуюся ситуацию.

«Мы и в 2008-2009 годах переживали такие кризисные мероприятия, когда рынок в целом падал и был мировой кризис», — отмечает Новак.

По его словам, у кабинета министров есть все, чтобы преодолеть период нестабильности: компетенции, поддержка президента и премьер-министра. Александр Новак отметил, что Владимир Путин находится в постоянном контакте с США и Саудовской Аравией.

«Поэтому я считаю, что таким командным подходом мы все эти проблемы переживем и сможем восстановить экономику по мере восстановления и решения вопросов с коронавирусом», — резюмировал глава Минэнерго.

Как передают «Известия», министр энергетики Александр Новак также допустил появление в России запрета на ввоз дешевого бензина для поддержки российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). По его словам, это антикризисная мера, к которой прибегают и другие государства. Новак отметил, что за первые недели режима самоизоляции потребление бензина на АЗС снизилось почти на 30%. Он связывает это с тем, что люди стали реже использовать автомобили и заправками пользуются в основном служебные машины.